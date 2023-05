Rhododendrons et azalées à l’honneur à Celles

De 10h à 18h, le jardin remarquable vous accueillera pour un événement unique en Belgique qui au fil des années est devenu incontournable pour tous les amateurs du genre. Le cadre enchanteur du parc de la Feuillerie vous dévoilera plus de 1.000 rhododendrons et azalées en fleurs avec la présence de pépiniéristes spécialisés et passionnés qui auront à cœur de proposer à la vente des centaines d’espèces et variétés introuvables dans le circuit commercial courant.

Que le jardin soit petit ou grand, la multitude de variétés proposées, permettra de faire le meilleur choix, sans oublier que les rhododendrons et azalées peuvent également garnir joliment un bac à fleur. Leur feuillage persistant, sauf l’azalée caduc, est bien entendu un must qui anime le jardin également en hiver. Non-initiés, amateurs et amateurs avertis ne manqueront pas d’être subjugués par ce choix immense d’espèces en fleurs.