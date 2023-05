Couronnement de Charles III: les internautes conquis par l’attitude hilarante du prince Louis

Impossible de passer à côté, la Grande Bretagne célèbre le couronnement de son nouveau roi ce samedi 6 avril. C’est entouré de ses sujets et de sa famille que Charles III a vécu ce moment historique, plusieurs mois après le décès de sa mère, la reine Elizabeth II. Entre faste, sérieux et solennité, c’est une cérémonie bien classique que le monde entier a pu découvrir sur les écrans. Pourtant un peu de légèreté était au rendez-vous, grâce au prince Louis et à son attitude, qui a ravi les internautes. Présent aux côtés de sa sœur, Charlotte, dans l’abbaye de Westminster, le jeune prince avait un peu de mal à tenir en place, rien de surprenant pour un enfant de son âge. Il a également été aperçu en train de bâiller, à plusieurs reprises, ou encore fixant les détails du plafond de l’abbaye, durant la cérémonie qui a quand même duré deux heures environ.

Comme prévu, le prince Louis s’est ensuite rendu sur le balcon de Buckingham Palace, pour le traditionnel salut des souverains, entourés de la famille proche du roi, à l’exception du prince Andrew, en disgrâce après le scandale qui a suivi des accusations d’agression sexuelle, le concernant, et le prince Harry, éloigné de la Couronne depuis son départ en Amérique, avec sa femme Meghan Markle, et leurs enfants. Bien loin de ces troubles, le fils cadet du prince William et de Kate Middleton s’est visiblement terriblement amusé sur le balcon, profitant de la parade aérienne.