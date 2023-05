L’interview du dimanche du Dr Caroline Depuydt, psychiatre: «Nous avons une explosion de la demande de suivi en santé mentale»

« Nous avons une explosion de la demande de suivi en santé mentale. Je vois des personnes de 18-19 ans avec des syndromes dépressifs caractérisés. Pour ces personnes, il faut commencer par un traitement, dans un premier temps. Nous vivons une période de permacrise. Les personnes n’ont plus le temps de se reposer entre le Covid, la guerre, la crise énergétique… Les personnes précarisées sont les plus touchées. »

« La nature est l’un des moyens que j’utilise pour prendre soin de ma santé. Je pars rejoindre ma Tiny House. Je fais le vide. J’ai du réseau, mais en général, j’essaie de ne pas trop répondre. Je me déconnecte. C’est un effort. Je prends du temps. J’ai conscience qu’écouter des patients et leur tristesse, cela m’atteint parfois vraiment fort. Personne n’est surhumain. On doit tou(te)s trouver les moyens de souffler. Personne n’est à l’abri de l’épuisement, du trop… »

Depuis la pandémie, le grand public a pris l’habitude d’entendre sa voix positive et passionnée en radio, et de la croiser en librairie. Une activité intense en plus de son quotidien au chevet des patients.

« Je suis chef du service des mises en observation (MEO) depuis 2009. On a une loi en Belgique qui permet d’ordonner une mise en observation (MEO), c’est-à-dire une hospitalisation sous contrainte en psychiatrie, pour une durée maximale de 40 jours. Les services sont débordés. Nous avons actuellement 8000 mises en observation par an en Belgique. Cela représente 10 % des hospitalisations psychiatriques. Dans nos services, nous avons 400 hospitalisations par an, soit plus d’une par jour. »

« Le besoin de contrôle, de trop en faire, de trop souvent dire oui à tout. De ne pas savoir s’arrêter. Ces situations, dans lesquelles on se met, peuvent provoquer des problèmes de santé et amener du stress, de la dépression, du burn-out, voire aussi le syndrome de l’imposteur. »

« Pendant le Covid, nous nous sommes tous sentis concernés par cette question de l’anxiété, du déséquilibre, du stress chronique, de l’impression de ne plus être en phase avec ses valeurs… Je trouvais qu’on parlait beaucoup du désarroi et peu des solutions. Je voulais partager les outils que je connaissais parce que je ne pouvais recevoir tout le monde en consultation. Évidemment, j’ai conscience que les conseils sont moins individualisés. Je ne délivre pas de recettes miracles. »

«Le patient peut devenir un acteur de sa santé»

Comment faites-vous quand un patient vient vous voir ?

« Mon engagement est de proposer des soins les plus individualisés possibles. J’ai toujours eu un souci d’humanisme et d’humanité dans les rencontres. Je ne veux pas réduire les patients à des pathologies, à des symptômes et à des cases... même si c’est nécessaire de faire des hypothèses de diagnostic pour pouvoir donner des traitements. »

Pour vous, le patient peut être acteur de sa santé mentale ?

« Le patient peut redevenir un acteur de sa santé, de sa santé mentale. C’est important parce que quand une personne se sent impuissante, cela augmente sa détresse. Je remets le patient dans une démarche de personne plus responsable de sa santé. Évidemment, cela ne fonctionne pas avec tout le monde. Certains patients sont trop en difficulté et déprimés. À ces personnes-là, on ne peut pas leur dire d’aller faire de la méditation. Par contre, cela peut être une étape suivante, quand ce sera possible de diminuer le traitement. Je cherche au travers de ma pratique médicale ce qui est bon pour la personne au bon moment. J’ai conscience, qu’au quotidien, ce n’est pas toujours facile parce que les psychiatres aujourd’hui sont débordés et en sous-effectifs. »

Les patients ne sont-ils pas parfois tentés par des médecines ou des approches parallèles ?

« Sociétalement, les gens se sont rendus compte que la médecine de la toute-puissance doit évoluer. Ils se tournent parfois vers des médecines alternatives qui ont plus ou moins de qualité avec des gens plus ou moins formés. La qualité du thérapeute est essentielle dans chaque démarche. »

Comment savoir qui est compétent et bien formé ?

« Les autorités ne savent pas tout réguler. Il ne faut pas hésiter à poser la question de la formation au professionnel de soins que l’on a devant soi. Si c’est un médecin, un psychologue clinicien, on peut le savoir plus facilement évidemment. Le patient ne doit pas avoir peur de poser la question du diplôme et des formations à son thérapeute. Cela ne me dérange pas quand on me pose la question. Il doit aussi poser la question du remboursement des soins qui est très importante. »

C’est quoi la différence entre un psychologue et un psychiatre ?

« Le psychologue accomplit 5 ans d’étude. Ce professionnel ne peut pas prescrire de médicament. Il n’est pas habilité à pouvoir faire un diagnostic différentiel. Un psychiatre est avant tout un médecin, avec une spécialisation en psychiatrie. Soit 11 ans d’étude. Il peut prescrire des médicaments et des examens complémentaires, et demander aussi des diagnostics différentiels pour un patient. Les psychologues et les psychiatres sont complémentaires. »

« Chaque patient est unique »

En santé mentale, plus que jamais, il faut prodiguer des soins individualisés ?

« Chaque patient est unique en santé mentale. C’est ce qui est génial dans mon métier. On doit rencontrer le patient avec nos connaissances, notre expertise, mais sans à priori. Il faut écouter le patient et voir les meilleurs soins adaptés pour lui. »

Un exemple ?

« Je prends un exemple : quand, en rendez-vous, on soigne une personne qui ne va pas bien et qui a des difficultés à vivre seule dans son appartement, on peut parfois lui dire: "toi, ce qu’il te faut, c’est une maison de soins psychiatriques." Théoriquement, c’est vrai. Mais si lui ne le veut pas, et qu’il souhaite son autonomie, cela ne va jamais fonctionner parce qu’il va mettre en échec ce projet. Il pourrait fuguer et refuser les soins. On peut alors réfléchir à la mise en place d’une équipe mobile qui vient à domicile. Cela prend un peu de temps. On fait confiance au patient. Si cela ne marche pas, on revoit la démarche avec lui. Le patient doit être associé à la démarche quand c’est possible pour trouver des solutions durables. »

Trouver aussi une meilleure compliance ?

« La même démarche peut être appliquée aux traitements psychiatriques, qui sont des traitements très efficaces (il y a quand même 30% de résistance au traitement psychiatrique) mais qui ont des effets secondaires. Il faut tenir compte de ces derniers parce qu’ils peuvent provoquer des arrêts de traitement de la part du patient. On doit parler des effets secondaires pour adapter les doses ou les traitements....Nous aurons alors un traitement mieux suivi, même s’il ne sera peut-être pas optimal. La dose sera peut-être un peu moins forte mais mieux supportable par le patient qui le suit. »

Dans le monde rapide et hyperconnecté actuel, on vous demande de l’écoute et du temps, ce n’est pas paradoxal ?

«C’est en effet les injonctions paradoxales auxquelles nous sommes soumis dans un métier où l’on ne nous donne pas toujours le temps de bien faire notre métier. C’est difficile. »

Vos confrères vous appellent aussi pour avoir de l’aide ?

« De nombreux médecins m’ont appelée pour me dire qu’ils étaient aussi proches du burn-out et qu’ils avaient besoin de souffler ou d’avoir des moyens pour s’échapper. On a le droit en tant que soignant de prendre soin de soi ! C’est essentiel et fondamental. Cela permet de sortir du déni : le soignant est sensé toujours être fort...Quand il ne va pas bien, il y a un sentiment de honte, il ne faut pas qu’on le sache... Il faut parler sans quoi le soignant peut, comme le patient, se tourner vers l’automédication, l’alcool, et souffrir aussi... »