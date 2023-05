Le chantier en cours de Colas, dans le Jardin Botanique à Liège, fait fuir les canards de l’étang

« Deux canards sont venus se réfugier dans l’allée de mon parking, rue Nysten et j’ai failli les écraser en rentrant, me raconte-t-il. J’ai finalement réussi à les guider vers le parc, mais ils ont à nouveau essayé de s’enfuir à cause de fêtards trop bruyants. Et tout ça, en pleine période de reproduction! »

« On a la chance d’avoir un petit patrimoine naturel vivant au centre-ville et les travaux anarchiques dans le parc de cet entrepreneur, déjà bien connu à Liège, sont en train de les menacer. Après son passage à Liège, il n’y aura non seulement plus beaucoup d’habitants, mais aussi d’animaux », termine-t-il.