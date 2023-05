Mouscron: septante jeunes s’affrontent lors de la course de brouettes des Scouts du Mont-à-Leux

Partie pour être un « one-shot » à l’occasion des 90 ans de leur unité, les Scouts du Mont-à-Leux se sont de nouveau lancés dans l’organisation d’une course de brouettes. En effet, les autres mouvements en redemandaient ! « On a vraiment été touchés car les autres mouvements et animateurs ne cessaient de nous demander quand reviendrait la course de brouettes », explique Anthony Debucquoy, animateur chez les Éclaireurs de la 3e unité et organisateur de l’événement. « Nous avons eu envie d’organiser cela pour tous les mouvements : Scouts, Guides, Maisons de Jeunes… Leur motivation nous a fait chaud au cœur et nous allons essayer d’organiser un événement chaque année. Ça pourrait devenir un chouette événement inter-mouvement. »

Une septantaine de jeunes réunis ce samedi. - ES