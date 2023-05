Basket - Mons-Hainaut se doit de réagir dans ces BNXT Playoffs: «Caractère, orgueil, fierté»

Zaccharie Mortant et Igor Mintogo avaient tous les deux le même discours après le match : oublier la défaite face à Den Helder et se préparer au mieux pour la réception de Yoast United vendredi à la mons.arena.

« On avait fait le job là-bas en l’emportant après prolongations. Nous avons à cœur de nous racheter par rapport à notre dernière confrontation face à Yoast United », affirme Igor Mintogo. « Lors des derniers matches, nous avons manqué de taille pour les rebonds et les paniers à l’intérieur. Avec le retour d’Alex Gavrilovic, je pense que nous aurons plus d’options offensivement et que nous retrouverons une certaine sérénité défensive. »