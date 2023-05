De nouvelles mesures de circulation à Flémalle

« La première concerne la rue Héna où il y a lieu de prévoir la création d’un emplacement de parking pour PMR à hauteur du nº148. La deuxième concerne la rue Chayelot où il y a également lieu de prévoir la création d’un emplacement de parking pour PMR à hauteur du nº35. La troisième enfin concerne la rue Sart d’Avette où l’on vous propose, afin de limiter les dégradations occasionnées par le charroi lourd, d’interdire la circulation des véhicules de plus de 12 m et de plus de 5.5 tonnes dans le tronçon compris entre les nº112 et 242 », a ajouté l’échevin.