Immersion chez Intermarché – Circus Wanty: le chrono inaugural du Giro vu de l’intérieur (vidéo)

Quelques minutes plus tard, le soleil tape et la montre indique onze heures quand les coureurs pédalent vers la ligne de départ, à deux bornes de là. Sven Erik Bystrom ayant décidé de faire le retour sur le vélo, une place est libre dans la voiture du maestro. L’idéal pour découvrir le tracé, dessiné en grande partie sur une ancienne voie de chemin de fer transformée en piste cyclable qui épouse la courbe de la mer et invite à la contemplation. Pas le temps de musarder, forcément. Un peu plus loin, alors que Lorenzo Rota précède Stefan Küng et toute une escouade Bora, le tracé aligne les pontons en bois. « On se demande comment ça tient mais pourtant, les pécheurs y lancent des grands filets. C’est pour ça que cet endroit s’appelle la Costa dei Trabocchi, soit les structures que tu vois là dans la mer », explique le directeur sportif, mué en excellent guide touristique.

Sept heures tapantes, le bus s’ébranle direction le départ du chrono, à Fossacesia Marina. Une bonne heure de route pour les mécanos et une partie du staff qui va préparer la zone et les vélos. Les coureurs, eux, ne quitteront l’hôtel Montesilvano que vers dix heures, dans les voitures de l’équipe. À leur arrivée dans la marina complètement colonisée par les mastodontes bigarrés des formations, les montures contre-la-montre sont alignées, la grande plaque prête à chauffer. « Ils vont aller reconnaître le tracé, je dois vérifier qui retourne à vélo mais s’il y a une place dans la voiture, tu peux venir avec », glisse Valerio Piva.

Au sortir du circuit, les coureurs se regroupent. Seul le Norvégien, ancien champion du monde espoirs, fait les vingt bornes du retour sur le vélo, au milieu de la circulation, accompagné pour l’occasion par des Bora. Il est désormais passé midi. Hans, le soigneur, est allé chercher des pizzas pour tout le staff, les coursiers évidemment, n’y ayant pas droit avant un effort aussi intense. Devant les vélos de chronos alignés sur les rouleaux, une large horloge et un tableau qui récapitule les heures de départ et qui suivra, avec quelle voiture. Le tout premier à lancer le Giro pédale justement chez ICW. Laurens Huys, pour son tout premier Grand Tour, a cet honneur. « Une expérience de fou », sourit le jeune Belge, alors que son coéquipier Lorenzo Rota a manigancé avec le DJ qui anime le départ. Un tonitruant « Sarà perché ti amo » accompagne le Flamand, du coup hilare, sur la rampe de lancement…

Premier meilleur temps virtuel

Pendant ce temps, plus ou moins une heure avant leur effort, les coureurs descendent s’échauffer sur le rouleau. Laurens Huys, lui, vient de finir et de couper, pour la première fois, la ligne d’arrivée d’Ortona. « On a déjà le meilleur temps virtuel », se marre Jean-François Bourlart. La suite du groupe est en action. D’abord en tournant les jambes calmement, en tapant dans l’intensif par la suite, en témoignent la puissance des coups de pédales et la sueur à grosses gouttes qui perlent sur le front. Durant quarante minutes, ils alternent les cadences. Certains demandent la veste remplie de glaçons pour éviter la surchauffe.

Dans le bus, les derniers à s’élancer, Sven Erik Bystrom et Rein Taaramae suivent le déroulé des opérations en direct via l’écran et le projecteur. Ils décrivent les styles suivent l’évolution des temps référence. « Qui a le meilleur chrono là ? Ah McNulty et en combien ? » « Plus de 53 km/h ». « Ok merci », sourit le Norvégien, le dernier à prendre le départ au sein du team wallon.