«Le Tailleur»: cette série turque, qui fait fureur sur Netflix, est-elle inspirée de faits réels?

Voilà un succès qu’on n’attendait pas, venant d’une des nombreuses productions turques de Netflix. Et pourtant, en quelques jours seulement, « Le Tailleur » (« Terzi » en version originale) est parvenue à se placer dans le top 10 des séries de la plateforme, atteignant ce dimanche, la septième place juste derrière « The Night Agent », dont le succès ne semble pas s’éteindre. À travers sept épisodes, la série raconte l’histoire de Peyami, un jeune tailleur célèbre qui a hérité du talent et de l’affaire florissante de son grand-père. Après la mort du vieil homme, Peyami fait venir son plus grand secret à Istanbul et doit s’en occuper sans que personne ne s’en aperçoive. De son côté, Esvet, qui s’est enfuie pour échapper à un fiancé violent, Dimitri, apparaît mystérieusement dans la vie de Peyami, avec ses propres secrets.

Aux commandes, on retrouve Onur Güvenatam, qui compte déjà plusieurs collaborations avec le géant du streaming, et au casting, l’acteur Çağatay Ulusoy, déjà vu dans la série « The Protector », également disponible sur Netflix. Si on en croit les avis des internautes, le succès du « Tailleur » est largement dû à son intrigue captivante et bouleversante, qui serait, par ailleurs inspirée d’une histoire vraie. En réalité, l’inspiration est très libre puisque l’idée de base du scénario vient de l’écrivaine turque Gülseren Budayıcıoğlu, qui s’est servie de son passé de psychiatre dans son œuvre. Ainsi, certains détails et anecdotes de la série semblent être tirés de son roman « Hayata Dön », mais d’autres viendraient de différentes interactions avec ses anciens patients. Ce savant mélange permet à la série de développer des personnages intéressants, dont les expériences traumatisantes trouvent un écho auprès des téléspectateurs.