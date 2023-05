Mauvaise opération pour le Standard: les Rouches s’inclinent à domicile contre La Gantoise, qui s’envole en tête du classement des Playoffs 2

Le Standard s’est incliné face à La Gantoise 1-2 (mi-temps : 0-1) pour la deuxième journée des Europe playoffs samedi à Sclessin et doit laisser filer les Gantois qui prennent option sur la première place au classement.

Pour donner le coup d’envoi de la seconde période, Orban bottait directement du point du rond central à la reprise. sur la barre du but de Bodart.

Lire aussi Gift Orban a failli inscrire le but de l’année contre le Standard: il frappe du milieu de terrain, mais son tir échoue sur la latte de Bodart (vidéo)

Hugo Cuypers inscrivait le second but gantois à la 61e minute (1-2), mais entre-temps, les Liégeois avaient brièvement rétabli l’égalité par le Colombien Steven Alzate à la 56e (1-1), Alzate qui devra quitter le jeu pour un second carton jaune à la 84e minute.