Couronnement du roi Charles III: une cérémonie d’un autre âge, un rien modernisée, au cœur de Londres

Une foule nombreuse, joyeuse et parée aux couleurs du Royaume-Uni a fait le déplacement de tout le pays mais aussi de l’étranger pour assister à cet événement historique et voir passer le couple royal et la procession.

Le prince William et son épouse Kate ont rejoint les autres membres de la famille royale, dont le prince Harry, relégué au troisième rang et privé de tout rôle officiel durant cette journée historique, conséquence de son départ en Californie en 2020 suivi de violentes critiques contre le palais.

Le roi a quitté le palais de Buckingham dans un carrosse tiré par six chevaux, traversant sous la pluie le centre de Londres devant des milliers d’inconditionnels de la famille royale et quelques pancartes « Not My king » (« pas mon roi »), inimaginables sous le règne de sa mère.

Son sacre, unique en Europe, en est la confirmation religieuse et le Royaume-Uni n’en avait plus vu depuis 1953.

« God Save The King ! » s’est exclamé l’archevêque de Canterbury Justin Welby, premier dignitaire de la religion anglicane. Des trompettes ont retenti et des coups de canon ont été entendus aux quatre coins du Royaume-Uni ou tirés depuis des bateaux de la Royal Navy en mer.

C’est l’étole royale sur les épaules, le gant du couronnement en cuir blanc enfilé sur une main, un sceptre dans chaque main que le Roi attendait ce grand moment. L’archevêque de Canterbury s’est alors approché et a posé sur la tête du souverain de 74 ans la couronne de Saint-Edouard, en or massif et sertie de rubis. Cette couronne de plus de deux kilos est utilisée pour tous les couronnements depuis 1661.

C’est vêtu d’une simple chemise en lin blanc, que le roi avait peu avant reçu l’onction à genoux, protégé des regards par des paravents brodés, pendant que retentissait le fameux « Zadok The Priest » d’Haendel.

Des manifestations et des arrestations

Si la majorité des Britanniques étaient accrochés à leur poste de télévision ou fêtaient dans les rues le couronnement de leur nouveau roi, certains d’entre-deux, anti-royalistes, passaient une journée bien différente.

Au passage du carrosse transportant Charles III à l’abbaye de Westminster, Anna Edwards n’a pas agité avec ferveur de drapeau britannique comme la majorité de ses concitoyens mais bien une pancarte barrée d’un irrévérencieux « Not My King » (pas mon roi).

Comme elle, des centaines de manifestants « pro-république » ont pris leurs quartiers à Trafalgar Square dès le début de matinée samedi et ont installé d’immenses drapeaux jaunes « Abolish The Monarchy » (abolition de la monarchie) le long de la route empruntée par le roi avant d’être couronné.

« Je suis pro-démocratie et je pense que les gens devraient avoir le choix s’ils veulent ou non un monarque comme chef d’État », souligne cette Londonienne de 33 ans.

« Je ne suis pas spécialement anti-monarchie, mais je suis pro-choix », affirme-t-elle tandis que les manifestants affluent par centaines dans la bonne humeur.

Une question est toutefois sur toutes les lèvres : la police, qui avait annoncé un niveau de « tolérance » très faible vis-à-vis des protestations, va-t-elle intervenir pour empêcher la mobilisation ?

Des arrestations

Ces craintes ont rapidement été confirmées : le mouvement « Republic » à l’origine de la manifestation annonce que son leader Graham Smith a été arrêté avec cinq autres militants et que des centaines de pancartes frappées du slogan « Not My King » ont été saisies.

« C’est exactement pour cela que nous sommes là aujourd’hui. Parce que la monarchie représente tout ce qui va mal au Royaume-Uni : les privilèges, les inégalités et l’absence de démocratie », déclare à l’AFP Martin Weegman, casquette « Republic » vissée sur la tête.

Les républicains restent très minoritaires au Royaume-Uni mais ils sont devenus plus visibles depuis la mort d’Elizabeth II, très populaire, en septembre dernier, et une poignée d’entre eux manifeste quasi systématiquement lors des déplacements de Charles III.

La cohabitation est restée cordiale entre les manifestants et le reste de la foule. À l’approche du cortège royal, les « Not My King » et « Down With The Crown » (À bas la couronne) sont immédiatement hués par les plus fervents fans de la monarchie, qui entament l’hymne national. Une confrontation plutôt bon enfant.