Décès de Michel Cordes, acteur dans «Plus belle la vie»: la piste du suicide est privilégiée

« Une autopsie aura lieu en début de semaine et l'enquête de recherche des causes de la mort, qui est ouverte systématiquement en cas de découverte d'un cadavre devrait permettre de confirmer ou infirmer cette hypothèse », a-t-il ajouté.

Le comédien, qui incarnait le patron du café Le Mistral dans le feuilleton télévisé culte en France, qui s'est arrêté fin 2022, avait été retrouvé mort à son domicile vendredi après-midi. Des acteurs de la série ont fait part de leur tristesse et de leur incompréhension comme Jérôme Bertin qui se souvient sur Instagram de son « regard espiègle » comme de sa « sagesse joviale » et de sa voix.

« Adieu mon cher, mon tendre Michel, faux bougon et vrai gentil. Rigole en paix », ajoute le comédien qui incarnait Patrick Nebout dans « Plus belle la vie ».

Pierre Martot, alias le commissaire Léo Castelli, estime lui sur le même réseau social qu'il était « l'incarnation vivante de quelque chose de très profond dans ce pays, c'est pour cette raison que les gens l'ont tellement aimé ».

« Plus belle la vie » est le feuilleton le plus long jamais produit en France, diffusé originellement sur France 3 et désormais rediffusé sur YouTube. La série, tournée dans le quartier marseillais fictif du Mistral, a été arrêtée par France Télévisions fin 2022. Elle a pu attirer jusqu'à six millions de spectateurs par soir.

Michel Cordes, né le 20 octobre 1945 dans l'Hérault, a incarné, pendant 18 ans Roland, le patron du Mistral où se nouaient de nombreuses histoires de « Plus belle la vie » avant sa mort fictive dans la série.