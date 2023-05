Guy Verhofstadt ne se présentera à aucun poste éligible: l’ancien premier ministre belge va mettre un terme à sa carrière politique

L’ancien premier ministre belge et actuel député européen, Guy Verhofstadt, entend mettre un terme à sa carrière politique active l’an prochain.

Interrogé par L’Echo et De Tijd sur son éventuelle participation aux élections de 2024, même en dernière position, comme « pousseur », le libéral flamand répond : « Je ne solliciterai plus de nouveau mandat et je ne me présenterai à aucun poste éligible ».