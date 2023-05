«Je ne volerai plus jamais avec Ryanair»: Linda et Elaine ont vécu le «pire vol» de leur vie alors qu’elles emmenaient leur tante Christine à Tenerife, «il y en avait environ 12 au total, c’était horrible» (photo)

Les Britanniques décollaient d’Edimbourg pour se rendre à Tenerife le 26 avril dernier, quand leur vol a pris une autre tournure. Selon les informations du Mirror, une douzaine d’hommes, qui fêtaient un enterrement de vie de garçon, ont transformé l’expérience des trois femmes, qui devait être reposante, en véritable cauchemar. Les deux sexagénaires expliquent qu’ils ont commencé à hurler et à jurer, tout en passant entre les passagers avec une bouteille de vodka et en vapotant.

« Lorsque nous sommes arrivées à l’aéroport, nous étions ravies des vacances à venir. Ma tante a perdu son mari il y a trois ans et ne partira pas seule en vacances parce qu’elle a peur, au cas où quelque chose arriverait », explique Elaine à Edinburgh Live. « Ma cousine et moi avons décidé de l’emmener en vacances et avons réservé un voyage à Tenerife. Elle a 88 ans mais elle est parfaitement en bonne santé », ajoute-t-elle.

« Nous étions punis à cause de leur comportement »

Peu de temps après le décollage, les choses ont commencé à se compliquer. « J’ai signalé à l’hôtesse de l’air qu’ils devenaient de plus en plus ivres. Mais elle m’a dit qu’ils le savaient déjà et qu’ils devaient les attraper en train de verser l’alcool, sinon ils ne savaient rien faire », témoigne Elaine. « Ils ont pourtant eu plusieurs avertissements leur disant de ne pas vapoter dans les toilettes et que s’ils étaient attrapés, le vol serait détourné et la police attendrait à l’atterrissage », ajoute-t-elle.

Mais cela n’a pas calmé les 12 hommes. « Ils ont continué à vapoter dans l’allée et dans les toilettes, et rien ne s’est passé. Il y a eu une autre annonce demandant aux passagers de rester à leur place et signalant qu’ils ne serviraient plus d’alcool lors du deuxième tour de rafraîchissements », explique Elaine. « J’ai dit à l’hôtesse de l’air que nous étions punis à cause de leurs actions, car nous n’avions pas le droit de prendre un autre verre et elle a dit ‘désolée, je sais que c’est une émeute à bord’ », ajoute la sexagénaire.

« Le gars devant nous était en train de fumer depuis son siège, on pouvait voir la fumée dans l’air. Ils n’étaient pas assis et se tenaient à côté de leurs copains, ignorant complètement le personnel de cabine », poursuit Elaine. Un vol cauchemardesque pour les autres passagers. « Ils étaient juste de plus en plus ivres, c’était horrible et c’était le pire vol que j’aie jamais eu », ajoute-t-elle.