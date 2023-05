Tour d’Italie: Remco Evenepoel, la panthère rose

Le lutin de Schepdaal y a développé une puissance digne des plus grands rouleurs, à tel point qu’il a réduit au silence les spécialistes, qui sont venus au Giro uniquement pour cela, Ganna et Küng par exemple.

La performance du Brabançon est d’abord et avant tout un adjuvant moral considérable. Il avait un œuf à peler avec l’Italie, ce pays où il n’eut finalement à déplorer que des mauvais souvenirs (hormis un succès à la Coppa Bernocchi en 2021). La chute en Lombardie, un Giro 2021 trop précipité pour y réaliser des performances, une deuxième place rageante aux championnats d’Europe de Trento… Ce maillot rose, le premier jour de son deuxième Giro, efface toutes les déceptions.

Cette victoire constitue ensuite une récompense majeure à son travail de forçat, pour lui et pour son équipe Soudal-Quick Step immédiatement soulagée. Car on peut dire ce qu’on veut et épiloguer à l’infini sur la défense d’un maillot de leader, c’est toujours plus facile de l’avoir que l’inverse. C’est plus simple d’être chassé que chasseur. Patrick Lefevere, qui avait revêtu son plus beau chapeau blanc, en convenait volontiers.

« D’abord profiter de l’événement, ensuite réfléchir à la meilleure tactique à adopter pour la suite », concédait-il. «Je m’attendais à une performance de Remco, pas à de tels écarts sur les adversaires, c’est énorme. Lâcher le maillot rose, cela ne se fait pas comme cela. »

Evenepoel aborda le sujet à son tour, une heure après son défilé de mode sur le podium d’Ortona. « La quatrième étape, que je connais presque par cœur pour l’avoir reconnue, est la plus propice à une échappée potentielle. C’est un parcours de moyenne montagne avec une arrivée au lac de Laceno après une longue montée. Un terrain idéal pour les échappés. À la Vuelta, les Jumbo avaient délibérément lâché le maillot rouge de cette façon (ndlr : lors de la cinquième étape remportée par Marc Soler, c’est le Français Rudy Molard qui prit le maillot rouge dont Remco Evenepoel s’empara le lendemain !). On peut donc imaginer la même chose… »

Peut-on décemment croire le maillot rose qui trouvera, ce jour-là, un magnifique terrain de jeu pour… accroître son avance ? N’est-il pas plus judicieux de prendre le large le plus rapidement possible, et donc de profiter d’une forme étincelante, d’un mental à toute épreuve ? De tout simplement… cannibaliser le Tour d’Italie, comme les plus grands l’ont fait par le passé ?

Le dernier coureur qui a porté le maillot rose de bout en bout s’appelait Gianni Bugno. « Je sais », répondit Evenepoel à un confrère italien. « On verra pour la suite. Moi, je voulais d’abord gagner ce chrono. J’avais dit dans le bus qu’avec un temps de 21’30’’, ce serait dans la poche, j’ai fait mieux (21’18’’). Je ne m’attendais pas à creuser de tels écarts sur les concurrents. »