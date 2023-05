GP du Morbihan: De Lie s’impose au sprint en France

Arnaud De Lie s’est en effet imposé sur cette course disputée entre Josselin et Plumelec sur 188 kilomètres.

Après 65 km de course en ligne et le départ d’un groupe de six coureurs, le peloton a intégré le circuit local. Le regroupement a eu lieu à 50 kilomètres du terme, et les tentatives consécutives des fuyards n’ont pas porté leurs fruits. L’équipe Lotto Dstny, au service de son sprinteur natif de la province de Luxembourg, a pris le contrôle du peloton à l’approche de la dernière ascension de la Côte de Cadoudal. Le Taureau de Lescheret s’est glissé dans la roue du champion de Norvège Rasmus Tiller (Uno-X) avant de le déborder au sprint pour s’adjuger la victoire devant Romain Grégoire (Groupama-FDJ).