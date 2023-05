Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’Union attendait une victoire face à Bruges depuis le 25 octobre 1964. Après dix-sept tentatives infructueuses ( !), voilà le signe indien enfin vaincu. L’Union peut désormais se targuer d’avoir battu toutes les équipes belges de D1A depuis son retour parmi l’élite voici deux ans. Le Club étant jusqu’à ce samedi après-midi la dernière formation à encore lui résister.

Et pourtant, un tel scénario était loin d’être écrit d’avance. Car mercredi face à l’Antwerp, l’Union s’était montrée étonnamment fébrile (défaite 0-2). De quoi inquiéter en ce début de playoffs. Dans la presse, en prélude de ce délicat déplacement en Venise du Nord, Karel Geraerts avait dès lors été très clair : il attendait une réaction de ses joueurs. « C’était très important pour moi », confirmait-il ce samedi soir. « Car mercredi, j’avais eu l’impression qu’on jouait comme si on n’avait pas vraiment débuté les playoffs. Mais on a su trouver les bons mots. »