Giro: les chiffres fous de Remco Evenepoel sur cette première étape

Ce tempo de fou, il l’a imprimé dès le départ (arrêté), en gobant les trois premiers kilomètres en 3’27’’. Sa puissance est également ahurissante, avec 430 watts développés de moyenne, et un maximum de 850 watts produits.

On dit souvent qu’une bonne image vaut mieux qu’un long discours, la même chose peut être vraie si l’on évoque les excellentes, voire les incroyables données de Remco Evenepoel sur cette première étape du Giro. Il a avalé ce contre-la-montre de 19,6 kilomètres disputé dans les Abruzzes en 21’18’’. Filippo Ganna, deuxième de l’étape et double champion du monde du chrono, échoue à 22 secondes du Belge.

En termes de rapidité, le Brabançon a affiché une vitesse moyenne de 52,2 kilomètres/heure, et a même été flashé à 60,7 kilomètres/heure lors de son périple.

Encore deux chrono au menu de ce Giro

Quand on sait qu’il y a encore deux contre-la-montre dans ce Tour d’Italie, avec 35 kilomètres lors de la 9e étape et 18,6 kilomètres de côt la veille de l’arrivée pour la 20e étape, le p’tit gars de Schepdaal aura là encore de belles opportunités d’étaler sa classe et de prendre des (grosses) poignées de secondes à ses principaux adversaires.