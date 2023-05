Les Zébrions assurent le maintien

Sporting B 3

Knokke 2

Les buts : 14e Muland (1-0), 27e Vanraefelghem (1-1), 38e Sula (1-2), 53e Ozornwafor (2-2), 63e Hosseinzadeh (3-2). Sporting B : Delavallée, Andreou, Ozornwafor, Boukamir, Benaets, Lutte, Bongiovanni (81e Ntelo), Hosseinzadeh (88e Hoedaert), Monticelli, Muland (69e Delperdange), Stulic. Knokke : Dhoest, Vervaque, Vanraefelghem, Broché (73e De Looze), Ghesquière, Pierre, Buysse, Kunda (Van Den Bossche), Mariën (73e Jalloh), Lemoine (88e Aabbou), Sula. Cartes jaunes : Lemoine, Bongiovanni, Delperdange, Stulic, Monticelli. Arbitre : M. Delaye.

Après la défaite de l’Antwerp la veille contre les Francs Borains, les Zébrions pouvaient assurer leur maintien à deux journées de la fin en empochant les trois points contre Knokke, tapi juste en dessous des prétendants à la montée. Pour l’occasion, le Sporting avait mis les petits plats dans les grands. La rencontre, exceptionnellement, s’est déroulée au stade du Pays de Charleroi où quelques centaines de personnes avaient pris place, en T1 comme en T4. Surtout, Frank Defays avait reçu des renforts de choix avec, outre Ozornwafor, Andreou, Boukamir, Hosseinzadeh et Stulic, pensionnaires habituels du noyau A actuellement en semi-congé.

De fait, les Carolos commençaient fort. Après deux minutes à peine, un centre de Monticelli terminait sa courbe sur le sommet de la transversale. Quelques instants plus tard, un centre venu cette fois de la droite était mal négocié par le gardien flandrien et Muland, à l’affût, pouvait déjà débloquer le marquoir. Le Sporting dominait tranquillement. Trop tranquillement. Si Benaets et Bongiovanni inquiétaient encore le portier visiteur, Knokke commençait à profiter des pertes de balle et des largesses défensives des Carolos. Peu avant l’heure de jeu, Vanraefelghem exploitait un corner pour égaliser du front. Dix minutes plus tard, à la suite d’une nouvelle phase arrêtée, Sula portait même les Flandriens au commandement. Cet avantage n’était finalement pas volé, même si Stulic puis Bongiovanni, avaient eu une belle opportunité peu auparavant.