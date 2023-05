Avec la Fricarolo, Michaël et Jeremy, de Châtelet, réinventent la fricadelle: «Saine, sans additif, un délice!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La fricadelle industrielle, celle que l’on retrouve dans tous les fritkots, on a coutume de dire que l’on ne sait pas trop ce qu’il y a dedans. Hé bien, celle que l’on peut déguster chez Jeremy Raffaele, qui tient depuis un an et demi le Frite Factory, à Châtelet, on sait de quoi elle est faite !

« Rien que des produits naturels, de la viande de bœuf, du porc fermier, des épices, sans additif, aucun conservateur, et rien n’est surgelé, tout est frais », se réjouit Michaël Huygens, le boucher qui a eu le premier l’idée d’une fricadelle « faite maison ».