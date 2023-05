Gift Orban a failli inscrire le but de l’année contre le Standard: il frappe du milieu de terrain, mais son tir échoue sur la latte de Bodart (vidéo)

Gift Orban a failli inscrire un but qui aurait fait le tour du monde. Alors que le Standard et La Gantoise remontaient sur la pelouse après la pause, l’attaquant nigérian, déjà buteur plus tôt dans le rencontre, a directement tenté sa chance sur le coup d’envoi de la deuxième période.

Malheureusement pour lui, sa superbe frappe surpuissante a heurté la barre transversale d’Arnaud Bodart, qui était battu, avant de rebondir sur le dos du gardien et de revenir dans le jeu.