Plus rien n’arrête Loïs Openda: le Diable rouge inscrit son 19e but de la saison face à Marseille (vidéo)

Au final, les Lensois se sont imposés sur le score de 2-1 contre les Phocéens à Bollaert. A quatre journées de la fin les Sang et or devancent les Olympiens (3e) de deux points et accusent trois longueurs de retard sur le PSG, qui joue dimanche à Troyes (18e). Seko Fofana (42e) et Lois Openda (60e) ont marqué pour Lens, et Dimitri Payet (88e) pour Marseille qui restait sur une série de onze matches sans défaite sur terrain adverse en championnat.