D1A: le Standard voit l’Europe s’éloigner!

Pour le Standard, le rêve de disputer, à la fin du mois de juillet prochain, le 2e tour préliminaire de la Conference League s’est éloigné. Sans William Balikwisha, l’équipe liégeoise s’est en effet inclinée ce samedi soir lors du premier des trois matches programmés à Sclessin, face au favori de ces Europe Playoffs, La Gantoise, qui compte désormais cinq longueurs d’avance sur elle. Autant dire que les joueurs de Hein Vanhaezebrouck ont pris une sérieuse option sur le gain de ce dernier billet européen qui, depuis la victoire de l’Antwerp contre Malines en finale de la Coupe de Belgique, tombera directement dans l’escarcelle du vainqueur de cette mini-compétition, sans devoir passer par un barrage face au 4e classé des Champions Playoffs. C’est des pieds de son efficace tandem offensif que le premier but gantois est tombé, sur un long ballon en profondeur délivré par Cuypers en direction d’Orban, parti entre Laifis et Bokadi pour tromper Bodart peu après la demi-heure de jeu d’un match jusque-là relativement équilibré, que le Standard avait très bien commencé, en prenant d’entrée son adversaire à la gorge. Mais sans toutefois se créer de véritables occasions, tout juste quelques opportunités, via Zinckernagel, Dönnum et Laifis, et malgré la présence en pointe de Renaud Emond, préféré à Noah Ohio avec l’ambition de pouvoir presser l’équipe gantoise le plus haut possible.

Phase polémique Et lorsqu’Alzate fit 1-1 à la 56e minute de jeu, sur un coup franc donné par Zinckernagel, Vanhaezebrouck ne put que se dire que les regrets allaient être nombreux, et la colère tenace. D’abord parce que son équipe manqua clairement de chance en reprenant la deuxième mi-temps, lorsqu’Orban, sur la remise en jeu, tenta de lober Bodart, tout heureux de pouvoir dévier le ballon après que celui-ci ait été repoussé par la barre transversale. Ensuite, à la 48e minute, sur une phase terriblement polémique, avec un penalty réclamé par Emond et, sur le contre, le but du 0-2 d’Orban, plus vif que Bokadi pour venir ajuster une deuxième fois Bodart. Un but que l’arbitre Jan Boterberg ne valida toutefois pas, revenant au départ de l’action et donc à Emond, toujours à terre.

Cela étant, La Gantoise ne douta que cinq minutes, le temps pour Cuypers, l’ancien de la maison rouge, d’inscrire peu après l’heure de jeu son 21e but en championnat (et son 28e toutes compétitions confondues), en reprenant un ballon malencontreusement dégagé dans l’axe par Bodart, venu à la rencontre d’Orban. La messe était dite, même si le Standard tenta, dans une dernière demi-heure sous haute tension, très nerveuse, d’arracher le point du partage et de l’espoir, sans y parvenir, perdant même dans l’aventure son meilleur élément, Alzate, exclu à la 84e pour une 2e carte jaune pour avoir retenu Cuypers par le bras.