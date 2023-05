D1A: 58 ans plus tard, l’Union bat Bruges

Un message effectivement reçu cinq sur cinq, ses troupes se montrant nettement plus concentrées et appliquées que face au Great Old. Tellement que la première mi-temps était très tactique, pour ne pas dire ennuyante pour tout amateur de spectacle. Les deux équipes se neutralisaient et ne parvenaient que sporadiquement à s’approcher du but. Alors que dans la torpeur générale, les 22 acteurs se dirigeaient vers un nul vierge et peu emballant à la pause, l’étincelle allait venir de Boniface qui plongeait le stade Jan Breydel dans la stupéfaction générale (41e). À la réception d’un contre rondement mené, il se plaçait sur son pied gauche et envoyait une superbe frappe croisée au fond des filets de Mignolet. L’attaquant nigérian évacuait là toute sa frustration manifestée lors de sa sortie à l’heure de jeu face à l’Antwerp en semaine. « Il était déçu, oui », confirmait Karel Geraerts. « Mais j’ai parlé avec lui à l’entraînement. C’est un bon gars et, surtout, quelqu’un avec beaucoup d’ambition. »