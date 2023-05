Guerre en Ukraine: évacuations autour de Zaporijjia, l’AIEA veut éviter un «grave accident nucléaire»

«La situation dans la zone proche de la centrale nucléaire de Zaporijjia devient de plus en plus imprévisible et potentiellement dangereuse», a averti le chef de l’Agence, Rafael Grossi, cité dans un communiqué de l’AIEA.

Cette centrale, la plus grande d’Europe, a été visée à plusieurs reprises par des tirs depuis le début du conflit, faisant craindre une catastrophe.