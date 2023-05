Frayeur lors de Real Madrid-Osasuna: un incendie s’est déclaré dans les tribunes durant la finale (photo)

Ce samedi, le Real Madrid, vainqueur d’Osasuna 2 buts à 1, a remporté la 20e Copa del Rey de son histoire samedi au stade de La Cartuja à Séville, à trois jours d’un duel en demi-finales aller de la Ligue des Champions contre Manchester City. Toutefois, tout ne s’est pas passé comme prévu durant la rencontre.

Après le but de Rodrygo dès la 2e pour les Merengue, Osasuna a rétabli l’égalité par Lucas Torro à la 58e. Ce but a été largement fêté par les supporters d’Osasuna si bien qu’il y a eu quelques incidents. Les stadiers sont rapidement intervenus pour éteindre un mini-incendie qui venait de se déclencher en bas de l’escalier d’une tribune, brûlant quelques sièges. Une barrière est aussi tombée sur l’avant de cette tribune. L’arbitre a d’ailleurs interrompu quelques instants la rencontre, le temps de sécuriser la zone, l’expliquent RMC Sport et Marca.