«C’était du cinéma!»: certains internautes remettent en question la crise de panique d’une candidate de «The Voice»

La compétition se resserre dans « The Voice », et à chaque nouvelle étape, les talents doivent défendre férocement leur place. Ce samedi, après trois semaines de Battles, TF1 laissait la place aux Cross Battles, une épreuve pour laquelle les candidats préparent une prestation, sans savoir à quel moment de la soirée ils devront se lancer sur scène, ni quel adversaire, issu d’une équipe différente, ils devront affronter, avant de se soumettre au vote du public sur place. C’est ce détail qui a causé la crise d’angoisse d’Hanna, au moment où elle a été choisie par Bigflo et Oli afin d’affronter l’équipe de Vianney. Pour défendre ses couleurs, l’interprète de « Pas là » avait sélectionné Andreea, dont la reprise de « Human » de Rag’n’Bone Man, avait mis un énorme coup de pression à ses camarades durant les répétitions.

C’est donc en plein stress qu’Hanna a rejoint les coulisses pour se préparer, avant d’être submergée par l’émotion et de subir ce qui semblait être une petite crise de panique. Alors qu’Oli tentait de la rassurer, Vianney est également venu prendre des nouvelles de la jeune femme, lui proposant même un verre d’eau. Bien entourée, la candidate a finalement séché ses larmes et réussi à reprendre ses esprits, afin de retourner sur le plateau, prête à tout donner. Elle a finalement livré une très belle interprétation de « Mad World » de « Tears For Fears », et lorsqu’elle a dû faire face à sa décision, c’est bien elle que le public a décidé de sauver. Avec 79 % des votes, elle s’est sérieusement démarquée face à Andreea.