Lancelot, le poney sauvé à Sambreville par Le Rêve d’Aby (Gembloux), se remet doucement: «Sa convalescence s’annonce longue mais il fait preuve de beaucoup de courage»

Lors de la saisie, les trois associations avaient découvert deux cheveux et trois poneys dans un état sanitaire déplorable et totalement affamés. Ils étaient tout simplement livrés à eux-mêmes. « Les animaux déambulaient sur une parcelle boueuse sans avoir de quoi s’alimenter », explique Le Rêve d’Abby. « Le manque cruel de nourriture s’affiche sur leurs corps. Ils avaient les os saillants et semblaient apathiques. Un rapide coup d’œil permet également aux soigneurs professionnels de détecter une invasion de poux dans la robe des animaux et des soins dentaires totalement négligés. »