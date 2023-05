«Bravo ket»: Rik Verbrugghe, dernier Belge en rose avant le Giro 2023, félicite Remco Evenepoel

Le champion du monde a remporté le contre-la-montre, ce samedi, de 19,6 km entre Fossacesia Marina et Ortona, dans les Abruzzes, devant l’Italien Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) et le Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates). Juste après cette victoire, Rik Verbrugghe a tenu à féciliter Remco Evenepoel.

Tout un symbole. Le 19 mai 2001, Rik Verbrugghe remportait le Prologue du Tour d’Italie, s’adjugeant par la même occasion le maillot rose. Maillot qu’il gardea jusqu’à la 3e étape. Depuis lors, plus aucun belge n’a porté cette fameuse tunique jusqu’à Remco Evenepoel, ce 6 mai 2023.

Sur Twitter, il écrit ainsi : « Enfin un autre Belge en rose sur le Giro, bravo ket. » Et de faire une petite blague : « J'ai été plus rapide que toi avec 58,874 km/h. Comment est-ce possible ? »