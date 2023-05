Rencontre avec Jean-Luc Meurice, bourgmestre de Jodoigne: «Les grands enjeux sont de pouvoir répondre aux demandes et aux besoins des gens»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jean-Luc Meurice célébrera sa dixième année à la tête de Jodoigne en 2024, mais aussi sa trentième année de collège et sa quarantième de mandat, puisqu’il a commencé en tant que conseiller communal. Il a pris le rôle de bourgmestre en 2014. Très impliqué dans sa commune, il ne compte pas ses heures pour la faire vivre et il espère être réélu pour un nouveau mandat lors des prochaines élections communales qui se tiendront en octobre 2024. Nous l’avons rencontré au cœur du Château Pastur qui abrite les locaux de l’administration communale de Jodoigne, où il s’est livré sur ses attentes et ses projets pour la commune.