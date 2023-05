L’instruction du meurtre de Muriel Robert à Couvin est terminée: «J’espère que le monstre qui lui a fait ça sera jugé cette année»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a deux ans, les riverains de la rue de la Ville à Couvin se réveillaient avec la présence des policiers et des secours. Ces derniers venaient de découvrir le corps sans vie de Muriel Robert, âgée de 55 ans. Rapidement, la nouvelle fait le tour et on apprend qu’une autre personne était présente : Sébastien D., né en 1982 et que l’on surnomme « le légionnaire ».C’est lui qui aurait tué la Couvinoise.

Lire aussi le-frere-de-muriel-tuee-couvin-temoigne-un-apres-jen-souffre-chaque-jour

Ce soir-là, Muriel et Sébastien ont bu un verre ensemble alors qu’ils ne s’étaient croisés que quelques fois. Ils termineront chez lui où la scène d’horreur se déroulera. « On ne sait pas ce qu’il s’est réellement passé. Mais mon client a utilisé une hache pour s’en prendre à elle », nous expliquait Me Thirion, avocate du prévenu.

Muriel est décédée en avril 2021. - D.R.

Selon le parquet de Namur, l’instruction est désormais terminée. « Le dossier vient d’être communiqué au parquet pour réquisitions », précise Marie Roquiny, attachée en communication.