Fabrizio superstar, Virginie Hocq en invitée et un tas d’autres surprises: on a assisté au spectacle du «Grand Cactus» à Forest National (vidéo) Un cactus en forêt… ou plutôt, à Forest : il fallait y penser. La troupe de Jérôme de Warzée a disséminé ses épines un peu partout dans la mythique salle de Forest National, ce samedi soir. Et nous étions dans les coulisses de l’événement. D.R.

Par M.R.

Il aura fallu huit ans aux comédiens du « Grand Cactus » pour faire le trajet Liège-Bruxelles. Encore leur fallait-il trouver une place pour se garer dans la capitale. Le ton est donné par Jérôme de Warzée. Dès le début du spectacle, l’humoriste enchaîne les blagues faciles, mais tellement justes, sur la circulation dans Forest. Une manière de dire haut et fort que le « Cactus » est à Forest National et qu’il compte bien piquer partout là où ça fait mal. Cette idée folle que d’investir une salle de 7000 places est forcément celle du créateur de l’émission de la RTBF. « On vient tous de la scène. Et je trouvais ça dommage qu’on n’en fasse jamais, alors qu’on est certainement meilleurs sur scène qu’en télé. J’ai proposé directement qu’on fasse Forest National. On avait hésité avec le Cirque Royal, mais la capacité n’aurait pas été suffisante. Pour illustrer, on a vendu 1500 places en seulement quatre jours. Et au final, c’est complet », nous explique Jérôme de Warzée. 7000 spectateurs avaient donc fait le déplacement, ce samedi 6 mai, pour applaudir celles et ceux avec qui ils passent leurs soirées du jeudi (une semaine sur deux). Des comédiens qui n’en menaient pas large dans les coulisses. Après une ultime répétition générale, l’heure était au stress et à la concentration. À quelques heures de la représentation, nous avons infiltré les loges de l’équipe. La preuve en images, avec ce replay de notre story Instagram…

de videos « Je fais un peu dans mon froc » D’abord, quelle ne fut pas notre surprise de croiser… Virginie Hocq ! L’humoriste était déjà apparue dans l’émission, il y a deux ans, dans la peau de Blanche-Neige. Un passage remarqué qui a visiblement donné envie à Jérôme de Warzée de la réinviter pour deux sketchs inédits. « Disons que je suis une invitée et qu’on me cajole, mais je pense que les autres, ils font caca dans leur culotte », plaisante la comédienne. On peut dire que c’était un peu le cas. Martin Charlier annonce la couleur : « J’avoue que je fais un peu dans mon froc ». L’interprète de Kiki l’innoncent, Madame Rigide et Luc Noël parvient cependant à trouver refuge dans ses nombreux personnages. « Heureusement que je me réfugie derrière tous ces gens-là », conclut le comédien, heureux également de pouvoir investir les loges qui ont, jadis, accueilli son idole, Freddie Mercury.

Lire aussi «Elle s’évanouit, se tape la tête contre la vitre…»: le jour où Jérôme de Warzée a sauvé une femme enceinte en la réanimant Dans les coulisses, on discute aussi avec l’imitateur Fabien Le Castel, lui, plutôt détendu. Contrairement à Tamara Payne. « Je stresse à mort, c’est horrible », nous confie l’interprète de Stacy Star, qui relâche la pression en nous dévoilant ses personnages et tenues du soir. Mais le plus stressé de la bande était sans doute Damien Gillard, assez tendu. Un état d’esprit qui dénote de celui de son personnage carolo Fabrizio : « Je ne me sens pas très bien, je n’ai ni faim, ni soif. Je vais marcher dans les couloirs comme un con, en essayant de garder ma concentration. »

Il faut dire que la plupart des comédiens montaient ici pour la toute première fois sur la scène de Forest National. Une pression immense qui est vite redescendue une fois le rideau levé et les lumières allumées. Le public, lui, était survolté. Les sketchs se sont alors enchaînés à un rythme maîtrisé. « Pas le Fabrizio show », mais… On retiendra notamment l’ouverture de bal avec Kody Van Laethem, l’apparition de Martin Charlier en Luc Noël (en chair et en os), cet essaim de David Jeanmotte avec tous les comédiens de la bande dans la peau du relookeur, ou encore ce sketch qui risque de faire parler avec Virginie Hocq sous les traits d’une princesse Elisabeth punk qui fume des pétards. Mais le clou du spectacle était certainement cette surprise réversée par Fabrizio et Stacy Star, dont on ne vous dévoilera pas les détails. Fabrizio qui fut d’ailleurs le personnage le plus applaudi de la soirée. Jérôme de Warzée nous avait toutefois promis : « Ce ne sera pas le Fabrizio Show ». Depuis plusieurs mois, Damien Gillard cartonne avec sa caricature du carolo dragueur et mal élevé. Ses sketchs sont vus des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. Un Tifo à son effigie a même été créé au Sporting de Charleroi. Un vrai phénomène est en train d’éclore. La preuve aussi avec ses articles de merchandising (des tasses, des tot bags) reprenant sa réplique culte « Mes cou***** ti », vendus durant la soirée. Pour Damien Gillard, ce buzz relève d’un « petit miracle ». L’humoriste regrette toutefois : « A Charleroi, je ne sais plus marcher dans la rue. »