Le joueur de Tottenham Heung-Min Son victime d’insultes racistes durant un match de Premier League

Heung-Min Son, l’attaquant de Tottenham, a été victime d’insultes racistes de la part d’un supporter de Crystal Palace lors de la rencontre entre les deux équipes samedi en Premier League. Les deux clubs ont annoncé dimanche une collaboration avec la police pour identifier le supporter.

« Toute forme de discrimination est odieuse et n’a pas sa place dans notre société, notre sport et notre club », a écrit Tottenham dans son communiqué. « Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que cette personne, si elle est jugée coupable, reçoive la sanction la plus lourde possbile, comme ce fut le cas lorsque Son a été victime des mêmes insultes à Chelsea plus tôt cette saison. »