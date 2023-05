Le terrain de l’entreprise Magotteaux, qui accueillait les sinistrés dans des conteneurs à Chaudfontaine, va être remis en état

À présent, les sinistrés ont quitté les lieux et les chalets ont été retirés, mais lors du dernier conseil communal, qui se tenait le 26 avril, la remise en était du terrain a été abordé. « Le Conseil communal lance un marché de travaux pour remettre dans l’état initial le terrain prêté par Magotteaux à la Commune de Chaudfontaine à la suite des inondations en 2021. Le terrain a été aménagé afin d’accueillir et de loger des personnes sinistrées au « Domaine du chalet ». Aujourd’hui, les personnes sinistrées ont quitté le terrain et leurs installations ont été démontées et évacuées », indique l’administration communale.

De nombreuses familles avaient investi les lieux et pour que leur séjour soit le plus agréable possible la commune avait fait divers aménagements. « Nous avions refait le relief du terrain pour qu’il soit plus adapté pour accueillir les logements. Nous avions également apporté de nouvelles terres sur les lieux qui comportaient énormément de pierres et gravillons. Ensuite nous avions fait des branchements afin que les résidents aient de l’eau et de l’électricité. C’est à présent tout cela que l’on doit retirer. Nous allons également apporter de nouvelles terres sur le terrain et retravailler le relief », explique Daniel Bacquelaine, le bourgmestre calidifontain.