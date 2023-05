A Leval, Natecom vous dit tout sur le langage secret des animaux

Ce vendredi 12 mai à 19 h 30, l’asbl Natecom (centre d’initiation à l’environnement et la nature) s’intéressera au langage des animaux.« Que racontent-ils et comment s’y prennent-ils ? Le biologiste Xavier Simon expliquera pourquoi les animaux, qu’ils soient solitaires ou sociaux, doivent impérativement communiquer pour une question de survie en usant de canaux que notre propre espèce utilise moins, plus, ou de manière inconsciente.

Promenade guidée

Le samedi 13 mai à 14 h : Balade à la découverte des propriétés culinaires et médicinales méconnues des plantes et fleurs les plus courantes de nos bois et prairies.