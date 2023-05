La princesse Élisabeth de Belgique présentée à Charles et à Kate: tous les détails et les prix de sa tenue

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Le Roi et la Reine assistent au couronnement du Roi Charles III et de la Reine Camilla à l’Abbaye de Westminster ». C’est par ces mots que le compte Twitter officiel de la Monarchie belge annonce cela. Le Palais y a ajouté deux photos où on reconnaît nos souverains. qui sont sortis de l’abbaye de Westminster derrière le roi Felipe d’Espagne et son épouse, Letizia qui suivaient le roi Rama X de Thaïlande et son épouse Suthida.

Le Roie et la Reine arrivant à l’abbaye de Westminster. - Photo News

Pendant la cérémonie, vous avez sans doute été nombreux à vouloir voir les têtes couronnées étrangères qui assistaient à l’événement. À l’instar des commentateurs télés, vous avez sans doute été frustrés. La BBC n’avait d’yeux que pour les personnalités britanniques alors que nous assistions pourtant à une première : la première fois en effet que les chefs d’État étrangers étaient invités à un couronnement d’un roi britannique.