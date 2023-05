Par ailleurs, on note l’arrivée dans le groupe de Manon Dandois (Profondeville) et Anne-Sophie Bricq (Atlas Jupille). Valentine Mathieu, Sylvie Moeys, Carole Gailly, Amandine et Justine Ernoux, Camille Frocheur et Auriane Gérard seront toujours là. Le club cherche encore une ou deux joueuses, notamment une pivot, pour compléter l’effectif.