Journée Mondiale du Louviérois : le top 5 des activités à ne surtout pas manquer !

Danse, théâtre, musée en musique pour cette seconde édition de la Journée Mondiale du Louviérois, Central et la ville de La Louvière ont composé un programme de plus de 30 événements gratuits. Du hip-hop à la littérature wallonne, il regroupe toutes les tendances et traverse toutes les générations.

Ce projet transversal et multidisciplinaire permet aux habitants et à toutes celles et ceux qui le souhaitent de s’exprimer sur leur ville, sur eux-mêmes et sur leur histoire. De 10h jusqu’à minuit, ce sont 35 activités qui sont proposées. Nous en avons épinglé quelques-unes.