«Star Academy»: ces deux candidats cartonnent avec leurs premiers singles!

Il y a quelques semaines, on apprenait l’annulation de la tournée de la « Star Academy », durant laquelle plusieurs candidats devaient se retrouver sur scène. Les fans, qui doivent maintenant se consoler de cette terrible déception, pourront compter sur les nouveaux projets musicaux des anciens élèves. C’est le cas pour Léa, qui défend son premier single « Plus fort », et qui vient d’en dévoiler le clip. Sortie il y a une semaine, la vidéo a rapidement cartonné sur Youtube, allant jusqu’à se placer dans le top 20 des tendances musicales de la plateforme. Surexcitée en présentant le projet à ses fans, la jeune chanteuse a vite été comblée par l’engouement autour du clip. « Merci encore pour tous vos retours, votre soutien, votre amour. Vous êtes les meilleurs !! Tout ce qui m’arrive, c’est grâce à vous » a-t-elle déclaré après la sortie, en légende d’une vidéo des coulisses du tournage, publiée sur Instagram.

Quelques jours plus tôt, c’était Louis Albi qui dévoilait son premier single solo, intitulé « Que tu te mentes ». Une chanson très spéciale pour le jeune chanteur, puisqu’il en a signé le texte lui-même. Côté musique, il s’est entouré du producteur Marsö, connu pour avoir déjà travaillé Pierre de Maere, ou encore Suzanne. « C’était un sujet qui me tenait à cœur […]. De toutes ces relations qui ne peuvent pas être vécues au grand jour » a-t-il confié ce jeudi 4 mai, alors qu’il était invité sur le plateau de « Quotidien ». « Je voulais vraiment dédramatiser plein de choses et qu’on puisse danser et être joyeux sur des trucs sur lesquels on pourrait pleurer habituellement. Je trouve que c’est super beau et ça peut vraiment vivre sur scène, donc j’adore » a-t-il ajouté, expliquant les accents pop dansants du titre, malgré un sujet difficile.