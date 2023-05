Test – Advance Wars 1+2: Reboot Camp: le culte du beau selon Nintendo

Juste entre « Super Mario Bros : le film » et le très attendu « Zelda Tears of the Kingdom », voici donc Advance Wars 1+2 : Reboot Camp. Un titre qui remet au goût du jour les deux opus sortis il y a 20 ans sur Game Boy Advance (Advance Wars et Advance Wars 2 : Black Hole Rising). Deux jeux qui avaient marqué les esprits dans le genre stratégique. Preuve en est, la remasterisation de Nintendo s’attaque à la forme -grâce à une refonte complète des graphismes (et c’est joli)- pas au fond.

C’est un retour qui s’est fait attendre. Bien plus longtemps que prévu. Initialement prévu fin 2021 puis au deuxième trimestre 2022, le remake d’Avance Wars sur Nintendo Switch avait dû être reporté à une date indéterminée à cause de la guerre en Ukraine. Bien que dévoilant une histoire fictive, les références du jeu faisaient étrangement écho à la réalité. Big N avait donc pris la sage décision de prendre le temps. Quitte à alourdir son calendrier 2023, déjà bien rempli.

On retrouve donc l’essence de la licence avec un mode campagne reprenant l’histoire de ses prédécesseurs. On intègre l’armée d’Orange Star pour repousser l’invasion de celle de Blue Moon. Un conflit rapidement rejoint par d’autres forces armées avant de se frotter, dans la deuxième partie du jeu, aux armées de Sturm et de Black Hole.

Pour mener à bien cette mission, Advance Wars 1+2 : Reboot Camp nous offre un gameplay des plus tactiques. Après un rapide tutoriel posant les bases pour les novices, on est rapidement plongé dans le défi stratégique proposé par le titre. Il faut, pour se faire, se familiariser avec les différentes unités et véhicules mis à notre disposition pour vaincre les ennemis sur une carte quadrillée. Simple de prime abord, la difficulté ne cesse d’augmenter au fil de la progression. D’autant qu’il faut ensuite gérer d’autres facteurs pour obtenir la meilleure sur chaque niveau afin de débloquer des pièces qui seront d’une importance cruciale dans la suite de l’aventure.

Si on se laisse prendre au jeu, on note rapidement une lenteur générale dans ce qui est proposé. Pas au niveau matériel -le jeu tourne parfaitement sur Switch- mais plutôt dans le dynamisme et l’enchaînement des niveaux. Advance Wars 1+2 n’offre pas la nervosité des titres modernes. Dommage car on sent une vraie âme dans un jeu qui devrait difficilement convaincre un nouveau public. Les batailles sont assez longues, les combats parfois inutilement illustrés et, lorsqu’il faut recommencer un niveau, la motivation en prend un coup.

Valeur sûre

Stratégique, complexe mais accessible, Advance Wars 1+2 : Reboot Camp ravira les plus nostalgiques en proposant une expérience similaire à celle de l’époque dans un écrin plus joli. Pour les novices, cherchant une expérience culte de stratégie, le titre développé par WayForward est une belle proposition respectant son héritage tout en proposant, qui plus est, un gameplay original pour la partie en ligne et multijoueurs.