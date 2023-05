Polémique sur le Giro: les organisateurs se trompent et attribuent le maillot de la montagne au mauvais coureur

Dimanche après-midi, la situation a été rectifiée juste avant le départ de la deuxième étape du Giro. Ce n’est pas McNulty, mais Geoghegan Hart qui s’est montré le plus rapide dans la montée samedi et qui a donc finalement pu prendre le départ dimanche avec le maillot bleu. L’organisation du Giro a admis dans un communiqué officiel qu’une erreur s’était produite, et ce, selon elle, non pas à cause d’un problème de chronométrage, mais à cause d’une « faute de frappe sur le numéro de maillot ».