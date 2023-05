Le butin des voleurs géolocalisé à Wierde par un étudiant

Après avoir alerté la police de Namur, l’étudiant est parvenu à localiser l’endroit où ses affaires personnelles se trouvaient. Selon nos confrères, il aurait décidé d’aller sur place à Wierde et de se renseigner dans le voisinage. Un riverain lui aurait alors expliqué que le bâtiment indiqué par la géolocalisation était inoccupé depuis plusieurs années.

C’est une histoire pas banale que nos confrères de l’Avenir révèlent. Ce jeudi, un habitant de Wierde a été interpellé par un étudiant de Ciney. La veille, on avait dérobé l’ordinateur du jeune homme ainsi que son GSM dans sa voiture.

Arrivées sur place, la police ainsi que le groupe des interventions spéciales découvrent quatre jeunes. « Il s’agit de quatre mineurs de nationalité algérienne et en séjour illégal », a précisé la police de Namur à nos confrères. En plus de l’ordinateur et du GSM de l’étudiant, les forces de l’ordre ont également retrouvé le butin d’autres vols.