Handball | L’Entente du Centre aurait pu rêver d’exploit à Eupen... mais est officiellement reléguée: «À l’image de notre saison»

L’Entente du Centre ne se donnait que très peu de chances d’accrocher Eupen, leader des playdowns, dans ses installations.

Pourtant, les hommes d’Alain Luisi auraient pu créer l’exploit avec un concours de circonstances. « Nous nous sommes déplacés chez les Germanophones à huit. Dont deux éléments de 16 ans et un gardien, Alessandro Megna, qui a joué le match dans le jeu. Nous avons très bien débuté la rencontre en menant 3-6 après dix minutes de jeu. C’était même égalité après vingt minutes mais nous avons craqué en fin de première période (11-8) même si tout était encore jouable à ce moment. »

« Courage et envie »

Néanmoins, les Manageois ont dû composer avec la blessure du jeune Hassan Al-Shamsi (premier match en D1 LFH alors qu’il a 16 ans). « C’est devenu beaucoup plus compliqué à ce moment car nous n’avions plus de rotation. Les joueurs étaient sur les rotules mais ont affiché du courage et de l’envie. Je suis certain qu’avec un groupe au complet, nous remportions ce match. Malheureusement, ce revers est à l’image de notre saison avec huit joueurs disponibles. »