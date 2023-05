Le CD&V lie sa participation au gouvernement à l’indexation des allocations familiales

Le ministre flamand de l’Enseignement, Ben Weyts (N-VA) a par ailleurs suggéré, au vu du nombre croissant de factures scolaires impayées, de «donner une partie de l’argent destiné à l’enfant directement aux écoles afin que nous soyons assurés de savoir qu’il a été dépensé utilement». Le parti nationaliste préconise également «de ne plus payer le Groeipakket (littéralement paquet de croissance) directement aux personnes qui dépendent du CPAS et qui ne dépensent manifestement pas l’argent pour le bien de l’enfant».

Les débats sur la réforme des allocations familiales (désormais appelées Groeipakket) a repris durant la semaine en Flandre, suscitées par une proposition du parti socialiste Vooruit qui prévoit de consacrer deux milliards d’euros aux premières années de la vie d’un enfant, afin de lutter contre la pauvreté infantile, et de moduler le montant des allocations en fonction des besoins des parents.

Invité de l’émission dominicale De Zevende Dag, sur la VRT (télévision), M. Mahdi a critiqué les propositions de la N-VA et de Vooruit, qui témoignent, selon lui, d’une «méfiance envers les familles» et reposent sur un principe de gouvernance «intrusif».

Selon le président du CD&V, les propositions de la N-VA et de Vooruit prouvent également l’existence d’une «entente» entre les deux partis, une «combinaison rouge et jaune».

Pour M. Mahdi et son parti, les familles seront «au centre des élections» de 2024 et l’indexation des allocations familiales est cruciale dans ce cadre. Au sein du gouvernement flamand, le CD&V milite en faveur d’une indexation complète de ces allocations.

«En ce qui concerne le CD&V, des investissements substantiels seront à nouveau réalisés en faveur des allocations familiales lors des prochaines discussions gouvernementales (après les élections régionales de 2024, ndlr), dans le cadre desquelles les montants de base seront à nouveau liés à l’index et les prestations sociales seront renforcées pour les revenus les plus faibles et pour les enfants nécessitant des soins supplémentaires», précise le parti chrétien démocrate dans un communiqué.