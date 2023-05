Couronnement de Charles III: après la solennité du couronnement, place à la fête

S’y produiront notamment les chanteurs américains Lionel Richie et Katy Perry, le pianiste chinois Lang Lang, le chanteur d’opéra italien Andrea Bocelli et une chorale de plus de 300 personnes venues d’horizons très divers. Mais aucune tête d’affiche britannique ne sera présente.

Après plusieurs jours à enchaîner répétitions, réceptions, garden party et couronnement solennel à l’abbaye de Westminster, le couple royal de 74 et 75 ans organisera dimanche une réception privée au château de Windsor (ouest de Londres) avant d’assister au concert, présenté par l’acteur Hugh Bonneville (Downtown Abbey) devant 20.000 spectateurs.

Il a délégué à d’autres membres de la famille royale les «grands déjeuners» et fêtes de quartiers prévus dans le pays dimanche.

«Glorieux couronnement»

Le prince Edward et sa femme Sophie se rendront ainsi à Cranleigh dans le Surrey (sud), la princesse Anne et son mari Tim Laurence seront à Swindon, dans les Cotswolds (ouest) et les princesses Beatrice et Eugenie, filles du prince Andrew devenu paria de la famille, ont été annoncées à Windsor.

Des milliers de Britanniques devraient participer à ces déjeuners, avec fanions et décorations aux couleurs du drapeau britannique.

Mais 72% des Britanniques, peu motivés par ce couronnement, n’ont pas l’intention de participer à une quelconque célébration, selon un sondage YouGov vendredi.

Le Premier ministre Rishi Sunak a lui prévu d’inviter des bénévoles, des réfugiés ukrainiens et des groupes de jeunes à Downing Street pour un déjeuner post-couronnement.