Drame de Zaventem: la victime est un jeune Etterbeekois de 22 ans

Vers 16h15 vendredi, une dizaine de personnes ont commencé à se battre sur le quai de la gare de Zaventem. Suite à cela, trois personnes se sont retrouvées sur les voies où elles ont continué à se battre.

« Durant cette bagarre, un train à grande vitesse est passé sur les voies. L’un des trois jeunes, qui n’a pas encore été identifié, a pu quitter les voies à temps et a pris la fuite. Un jeune de 22 ans, originaire d’Etterbeek, est décédé sur place après avoir percuté le train », indique le parquet de Hal-Vilvorde. Son identité ne sera confirmée qu’après l’autopsie de ce lundi. Un jeune bruxellois de 16 ans a été grièvement blessé et a été transporté à l’hôpital. Ces jours ne sont plus en danger. Selon Het Laatste Nieuws, une épée de samouraï a été confisquée.