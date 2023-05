Zazie s’effondre et termine en larmes sur le plateau de «The Voice»: «Je suis démontée…»

Moment d’intense émotion ce samedi soir sur TF1. Les téléspectateurs ont pu assister à une soirée de « cross battle » dans The Voice avec, en point d’orgue de l’émission, un duel de titans entre David Dax, talent de l’équipe d’Amel Bent, chanteur aguerri pour avoir participé à des comédies musicales, à Max Novik, chouchou des coachs depuis les auditions à l’aveugle et membre de l’équipe de Zazie.

Si les deux prestations ont été à la hauteur des attentes (David Dax a chanté Never Enough, titre du film musical The Greatest Showman, Sois tranquille d’Emmanuel Moire pour Max Novik), c’est finalement le premier cité qui l’a emporté avec 57,7 % des votes du public. Une nouvelle difficile à digérer pour sa coach qui s’est totalement effondrée.