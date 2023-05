«Tout n’est que maltraitance…»: nouveau bad buzz pour Gims, après une vidéo publiée sur Twitter

La ligue des animaux a opté pour l’humour, faisant référence à la musique et aux récentes frasques du chanteur dans sa réaction, ajoutant le hashtag #teubécommejamé. « Gims a encore frappé comme jamais : Après ‘y’avait l’électricité à l’époque des pharaons’. Aujourd’hui : ‘je donne le biberon à un animal sauvage’. » a déclaré l’association, avant d’ajouter, « Ce petit n’est même pas sevré et n’est pas un animal domestique ! Remettez vos lunettes et votre cerveau en place et rendez ce petit à son milieu naturel. » Un autre twittos, un certain Gigawad, s’est montré bien plus sévère avec l’interprète de « Sapé comme jamais », rappelant qu’il fallait plusieurs certifications pour détenir « cette espèce protégée par la convention de Washington ». « C’est à la fois de la maltraitance animale et une sorte d’esclavagisme. HONTE A VOUS. Soyez digne, récemment vous n’aviez que l’air ridicule. Là, l’image que vous renvoyez est bien pire… »

