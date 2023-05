Clémentine Célarié, bouleversante dans «Les Randonneuses»: «Le cancer, ce n’est pas la mort»

Ah ! De ce point de vue-là, c’est vrai qu’on se rejoint. Je n’avais jamais pensé à ça, tant c’est évident. On a toutes les deux cette pudeur et cette dureté qui nous vient de la maladie. Quand tu as un cancer, tu dois te construire une armure en fer forgé. Ce que j’ai particulièrement aimé chez Noémie, c’est qu’elle est combative et pleine d’énergie. Avec ce personnage, je transmets vraiment le message que j’avais envie de transmettre : le cancer, ce n’est pas la mort, c’est un combat.

Même si ce n’est qu’un rôle, n’était-ce pas douloureux de « revivre » à travers elle cette épreuve ?

Pas vraiment. À vrai dire, je n’ai aucun mauvais souvenir. Je pense que c’est dû à mon inconscience, mais aussi au fait d’avoir été accompagnée par un homme qui n’était pas mon amoureux mais mon producteur, Jérôme Foucher, qui était présent du début à la fin. Je me suis surtout rendu compte – et je l’aborde dans mon livre, « Les mots défendus » – à quel point c’est difficile de parler du cancer.

Pourquoi c’est si difficile, selon vous ?

Parce qu’on n’en parle pas assez, et c’est un vrai problème. Plus on en parlera, plus ça dédramatisera la chose et moins on aura de gêne. Qu’on le veuille ou non, la maladie fait partie de la vie. Les gens malades n’ont pas seulement le droit d’être malades, ils ont aussi le droit d’être vivants ! Ce n’est pas parce qu’on a un cancer qu’on va forcément mourir. Pourtant, le cancer est toujours associé à la mort. Il suffit de voir la façon dont les gens se comportent quand ils savent que vous êtes malade. Soit ils n’osent pas aborder le sujet, soit ils vous demandent comment ça va, avec un air limite condescendant. Vous n’imaginez pas à quel point ça peut miner le moral. Parfois, on a juste envie que les gens comprennent sans nous regarder comme des mourants. Pour dissocier le cancer de la mort, il faut donc impérativement en parler.

S’il faut en parler, pourquoi ne pas l’avoir dit à vos parents, vos enfants… ?

Pour moi, c’était un poids et je ne voulais pas que mes proches le portent à ma place. Je voulais d’abord guérir. Puisque j’étais opérable, je me disais déjà que j’étais sauvée et que j’en parlerais après. Je me suis un peu vue comme un cow-boy qui allait casser la gueule à cette m… C’est pendant la chimio, où là, j’étais comme un cachalot échoué, que j’ai mesuré l’épreuve et le tabou que c’était. J’ai trouvé ça dingue ! Du coup, j’ai eu envie de raconter le chemin de la guérison, ce que je vivais, moi, parce que chaque chemin est différent.

