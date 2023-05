Une nouvelle collection chez Eastpak en association avec Telfar

Eastpak et TELFAR à nouveau réuni. Une nouvelle collection entre les deux marques dans les tons Dark Olive et Red. Il y a un an, la marque éponyme du fondateur Telfar Clemens s’était déjà associée à Eastpak. La première collaboration avait donné lieu à une réinterprétation de l’emblématique « tote bag » Telfar en un sac fourre-tout noir comarqué, disponible dans trois formats différents (S, M et L), et à un petit sac circulaire à bandoulière. La collaboration s’était ensuite poursuivie avec les versions Yellow et Painter’s Tape et continue aujourd’hui deux nouveaux coloris: l’olive foncé (Dark Olive) et le rouge (Red).

LE SHOPPER M/L DE TELFAR

Les emblématiques « shoppers » Medium et Large sont les pièces « maitresses » de cette collaboration. TELFAR et Eastpak ont relooké et amélioré le tout premier sac à dos Telfar : les sangles ultra ergonomiques transforment en un tournemain le sac de shopping en sac à dos ou en sac à bandoulière. Ce fourre-tout hybride est doté d’un compartiment rembourré pour ordinateur portable, de plusieurs compartiments intérieurs et extérieurs et d’un porte-bouteille, pour un design optimal et réfléchi. En d’autres termes, le Medium Shopper est idéal pour transporter vos objets essentiels du quotidien. Et le Large Shopper se prêtera parfaitement au rôle de sac de week-end.